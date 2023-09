Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 82,76 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 82,76 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 83,54 EUR an. Bei 82,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53.278 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 142,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,64 EUR am 15.09.2023. Mit Abgaben von 1,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 118,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 504,22 EUR im Vergleich zu 445,23 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.12.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.12.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

