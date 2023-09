Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 83,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,5 Prozent auf 83,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 83,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 12.796 Stück.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 71,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 81,64 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 1,73 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,20 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 504,22 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 445,23 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.12.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 06.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

