Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 44,60 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 44,60 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 45,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 44,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 42.118 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 61,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,15 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

