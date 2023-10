Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 77,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 77,56 EUR nach. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 77,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.185 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 45,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2023 bei 76,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 1,93 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,20 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 504,22 EUR, während im Vorjahreszeitraum 445,23 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.12.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.12.2024.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 2,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt am Freitagnachmittag nach