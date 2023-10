Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 78,16 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 78,16 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,42 EUR. Bei 77,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.750 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 82,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2023 auf bis zu 76,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 2,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 111,20 EUR.

Am 09.05.2023 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.12.2023 erwartet. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.12.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,94 EUR je Aktie.

