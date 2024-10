Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 64,80 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 64,80 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,85 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 69.227 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 90,97 Prozent wieder erreichen. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,912 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 70,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.12.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 05.12.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,87 EUR je Aktie belaufen.

