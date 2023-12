Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag im Plus

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 98,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,2 Prozent auf 98,48 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 98,92 EUR. Bei 96,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.416 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. 44,95 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 96,67 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 504,22 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

