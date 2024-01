Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Mittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 101,20 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 101,20 EUR. Bei 100,65 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.883 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 29,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,26 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,67 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.05.2023 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 504,22 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 445,23 EUR eingefahren.

Am 09.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 07.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt am Dienstagnachmittag