Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 103,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 103,00 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,25 EUR. Mit einem Wert von 103,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.518 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,59 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,51 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,67 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

