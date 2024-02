Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 111,10 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 111,10 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,90 EUR nach. Bei 111,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 29.421 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2023 markierte das Papier bei 140,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,42 Prozent. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,65 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,06 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,14 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 475,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 470,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

