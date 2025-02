Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 54,70 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 54,70 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 54,70 EUR ein. Bei 55,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 22.829 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 126,23 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,684 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 57,36 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2025 aus.

