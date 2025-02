Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittwochvormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 54,95 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 54,95 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,95 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.039 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 55,60 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,42 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,684 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 57,36 EUR angegeben.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart

Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX