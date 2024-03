Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec behauptet sich am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 119,95 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Carl Zeiss Meditec-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 119,95 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 120,40 EUR zu. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 119,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.892 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 139,00 EUR erreichte der Titel am 20.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,47 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 109,13 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 475,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,30 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 12.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

