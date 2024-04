Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 96,35 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 96,35 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 96,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,20 EUR. Bisher wurden heute 1.400 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 30,77 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 27.10.2023. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 32,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,89 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels fester