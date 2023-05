Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Vormittag zu

Um 09:05 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 110,65 EUR nach oben. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,15 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 110,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.578 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,95 EUR erreichte der Titel am 06.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,04 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 145,20 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 10.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 470,30 EUR, während im Vorjahreszeitraum 445,23 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 04.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 3,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

