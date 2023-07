Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 101,85 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 101,85 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 101,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.029 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 145,95 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 43,30 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.06.2023 auf bis zu 96,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 5,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 145,20 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Am 04.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,98 EUR je Aktie.

