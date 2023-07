Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 102,25 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 102,25 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 102,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 34.012 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 42,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2023 bei 96,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 145,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,23 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Carl Zeiss Meditec am 04.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 09.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

