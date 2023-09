Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag billiger

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 80,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 80,76 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 80,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.108 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 43,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 80,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 1,01 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 504,22 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.12.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.12.2024.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

