Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 80,22 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 80,22 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 79,84 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 44.659 Stück.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.09.2023 bei 79,84 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 0,47 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 504,22 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,23 EUR umgesetzt worden waren.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.12.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.12.2024.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Montagnachmittag Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein