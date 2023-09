Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 81,26 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 81,26 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 80,92 EUR ein. Bei 81,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 5.299 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. 75,67 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 80,92 EUR fiel das Papier am 19.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,42 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 118,20 EUR.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.12.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

