Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 78,12 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 78,12 EUR. Bei 79,00 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 76,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 29.216 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei 76,06 EUR fiel das Papier am 13.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,20 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 504,22 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 445,23 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.12.2023 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.12.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 2,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

