Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 101,00 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 101,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 101,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.525 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 41,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 28,12 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 96,67 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

