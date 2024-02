Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 111,60 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 111,60 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 111,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.379 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 20,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 34,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,06 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 101,14 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.05.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,85 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

