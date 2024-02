Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 111,50 EUR bewegte sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 111,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 112,20 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,05 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 27.106 Aktien.

Am 14.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,45 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 53,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 101,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 475,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 470,30 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,85 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

