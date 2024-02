Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 110,90 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 110,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 110,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.741 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 140,45 EUR. 26,65 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 101,14 EUR.

Am 09.02.2024 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,57 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 475,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,30 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

