Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 119,05 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 119,05 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 118,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 120,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.593 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 136,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 14,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 63,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 109,13 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,57 EUR im Vorjahresvergleich. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 475,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 470,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

