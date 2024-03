Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittwochvormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 120,60 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 120,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 121,00 EUR. Bei 120,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.392 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 136,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 72,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 39,80 Prozent sinken.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 109,13 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent auf 475,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

