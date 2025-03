Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 66,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,9 Prozent auf 66,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging bis auf 66,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 137.333 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei einem Wert von 121,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 82,78 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,28 EUR ab. Abschläge von 33,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,687 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,58 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

