Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 95,25 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 95,25 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 95,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 95,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 880 Stück.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 123,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 109,50 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,83 EUR je Aktie.

