Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittag ins Minus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 101,90 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 101,90 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 101,20 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,45 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.172 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 145,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2022). Gewinne von 43,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2023 (96,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 145,20 EUR an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 504,22 EUR im Vergleich zu 445,23 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,98 EUR je Aktie belaufen.

