Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 101,45 EUR abwärts.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 101,45 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,90 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,45 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 30.566 Aktien.

Am 06.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 43,86 Prozent wieder erreichen. Am 28.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 139,60 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 504,22 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445,23 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 09.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,98 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Carl Zeiss Meditec eingebracht

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten von Carl Zeiss Meditec erwarten