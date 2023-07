Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 101,40 EUR abwärts.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 101,40 EUR ab. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 101,20 EUR ein. Bei 101,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.464 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,20 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q3 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 09.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

