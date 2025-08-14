Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittwochmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 42,58 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 42,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,24 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,66 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 33.558 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,00 EUR am 07.08.2025. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 3,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,696 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 57,26 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,77 EUR fest.

