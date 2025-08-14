DAX24.333 -0,4%ESt505.481 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,46 +0,8%Gold3.326 +0,3%
Aktie im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittwochmittag ein

20.08.25 12:07 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittwochmittag ein

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 42,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,64 EUR -0,72 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 42,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,24 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,66 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 33.558 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,00 EUR am 07.08.2025. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 3,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,696 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 57,26 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,77 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen

Carl Zeiss Meditec-Aktie dennoch zweistellig tiefer: Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz und bestätigt Prognose

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
