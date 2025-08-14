Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 42,86 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 42,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,24 EUR aus. Bei 42,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 49.324 Stück.

Bei 72,20 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 68,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 41,00 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,696 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,26 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,77 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

