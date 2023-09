Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 81,96 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 81,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 82,22 EUR. Mit einem Wert von 80,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 43.151 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (142,75 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,20 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 504,22 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.12.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.12.2024.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,95 EUR je Aktie.

