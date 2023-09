Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Nachmittag

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 82,16 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 82,16 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 82,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.733 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 142,75 EUR an. 73,75 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,76 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 2,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 118,20 EUR angegeben.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 504,22 EUR, während im Vorjahreszeitraum 445,23 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 12.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.12.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,95 EUR fest.

