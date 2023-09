Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Vormittag ins Plus

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 80,56 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 09:05 Uhr 0,8 Prozent. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.591 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 43,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,99 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 118,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. Es stand ein EPS von 0,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 504,22 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carl Zeiss Meditec einen Umsatz von 445,23 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.12.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.12.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich leichter

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester