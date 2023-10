Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 76,10 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 76,10 EUR. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 76,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.065 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 142,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 46,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2023 bei 76,06 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 0,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,40 EUR an.

Am 09.05.2023 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.12.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.12.2024.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 2,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

