Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Montagmittag stärker

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 86,72 EUR zu.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 86,72 EUR. Bei 87,24 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.349 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 108,40 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 504,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 445,23 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 12.12.2023 gerechnet. Am 06.12.2024 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,93 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags im Minus