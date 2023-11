Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Montagvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 86,76 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 86,76 EUR. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 86,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.340 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 39,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 108,40 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 504,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR umgesetzt.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.12.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.12.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,93 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

