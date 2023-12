Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 99,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 99,90 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,82 EUR ab. Mit einem Wert von 100,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 46.971 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 30,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 72,60 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 37,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 96,67 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 504,22 EUR, während im Vorjahreszeitraum 445,23 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2024 terminiert.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

