Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger greifen bei Carl Zeiss Meditec am Mittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 111,65 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 111,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 111,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.879 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 140,45 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 20,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 53,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 101,14 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 470,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 08.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt schlussendlich im Minus

Schwacher Handel: TecDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX liegt am Mittag im Minus