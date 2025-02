Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 55,20 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 55,20 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,40 EUR zu. Bei 55,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.510 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 124,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 44,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,684 EUR. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 57,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

