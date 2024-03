Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 116,45 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 116,45 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 116,05 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,90 EUR. Zuletzt wechselten 35.135 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2023 markierte das Papier bei 136,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,13 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 60,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 109,13 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 12.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 2,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

