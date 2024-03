Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 118,05 EUR zu.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 118,05 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 119,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.118 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 136,40 EUR erreichte der Titel am 24.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 72,60 EUR. Abschläge von 38,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,06 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,13 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent auf 475,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

