Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 42,38 EUR abwärts.

Um 11:42 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 42,38 EUR ab. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.442 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 41,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,26 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,696 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,39 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

