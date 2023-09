Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 82,36 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 82,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,96 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.344 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 142,75 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 73,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 79,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 3,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 118,20 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.05.2023. In Sachen EPS wurden 0,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 504,22 EUR, während im Vorjahreszeitraum 445,23 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.12.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 06.12.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

