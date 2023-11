Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Mittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 85,92 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 85,92 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 85,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.283 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 142,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 66,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,60 EUR am 26.10.2023. Abschläge von 15,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 108,40 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 504,22 EUR – ein Plus von 13,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 445,23 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.12.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.12.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,93 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Verluste in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels