Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 86,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 86,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 86,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.500 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 39,43 Prozent niedriger. Bei 72,60 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,03 Prozent.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 108,40 EUR.

Am 09.05.2023 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 504,22 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,23 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,25 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.12.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.12.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,93 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

