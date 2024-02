Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 111,45 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 111,45 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 111,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,50 EUR. Zuletzt wechselten 15.399 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 140,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 20,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 72,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,86 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 101,14 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,57 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 470,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 475,00 EUR ausgewiesen.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

XETRA-Handel TecDAX verliert zum Handelsende

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Nachmittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX sackt am Mittag ab